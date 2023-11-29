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Китай готов укреплять координацию с ЕС для подготовки двустороннего саммита

В МИД КНР выразили готовность укреплять координацию с ЕС для подготовки саммита

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Shutterstock

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун, заявил о готовности Китая укреплять координацию с Евросоюзом для подготовки саммита Китай — ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

В рамках 16-го раунда внешнеполитических консультаций между Китаем и ЕС Сунь Вэйдун и заместитель генсека внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора провели встречу в Пекине.

Сунь Вэйдун заявил: «Китай готов укреплять связи и координацию с европейской стороной для подготовки к встрече лидеров Китая и ЕС до конца года».

Китайский представитель также отметил, что отношения между Китаем и Евросоюзом сталкиваются как с новыми возможностями, так и с новыми вызовами. Замминистра подчеркнул необходимость сохранять взаимную выгоду и уважать основные интересы друг друга.

Мора заявил, что «европейская сторона придерживается принципа «одного Китая» и готова сотрудничать с Китаем для развития конструктивных и стабильных отношений между ЕС и КНР».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о планах проведения очного саммита между Евросоюзом и Китаем 7-8 декабря в КНР. Однако Пекин пока не подтвердил дату и место встречи, которую намерены посетить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

При этом посольство КНР в Токио предостерегло Японию от взаимодействия с НАТО.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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