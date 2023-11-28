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Развожаев доложил Путину о темпах восстановления Севастополя после циклона

Губернатор Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона

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Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту России Владимиру Путину, что восстановление города после циклона идет максимально быстро. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время видеоконференции Путин задал Развожаеву вопрос о ситуации в Севастополе после прохода циклона.

«После нашего разговора позавчерашнего там увеличилась подача топлива?» — спросил президент губернатор.

В ответ Развожаев ответил, что все процессы по восстановлению набрали максимальную скорость.

До этого Развожаев заявлял, что власти Севастополя планируют ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения из-за штормового ветра. По его словам, погода нанесла серьезный ущерб городу. В связи с этим чиновник попросил подготовить заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, на котором будет объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации регионального значения.

Вечером 26 ноября на Черноморском побережье России начался «шторм века» — сильнейший ураган за последние 16 лет. Ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. На полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигал 25-26 метров в секунду, в населенном пункте Черноморское — 40 метров в секунду. Из-за подтоплений на участке трассы Симферополь — Евпатория ограничили движение.

Ранее гигантская волна сбила с ног девушку во время шторма в Широкой Балке под Новороссийском.

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