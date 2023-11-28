Путин заявил о готовности России к решению стоящих перед ней масштабных задач

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности страны к решению к решению стоящих перед ней масштабных задач. Такое заявление он сделал, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), передает ТАСС.

«Перед нами много масштабных задач, их решение требует действительно соборной работы, и мы к ней готовы», — сказал глава государства.

Он также отметил, что Россия стали сильнее, в ее состав вернулись исторические регионы.

Политик добавил, что российское общество «отказывается от всего наносного, обращается к истинным, подлинным ценностям».

Ранее Путин заявил, что Россия идет вперед и осуществляет все свои планы, несмотря на множество вызовов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена.

Ранее в НАТО назвали свою основную задачу по России.