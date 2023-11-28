Путин раскрыл главное конкурентное преимущество России

Многообразие культур составляет основу конкурентного преимущества России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора, передает ТАСС.

«У нас большая многоликая страна», — сказал глава государства.

По его словам, в этом многообразии культур, традиций, обычаев сосредоточено конкурентное преимущество и потенциал страны. Президент отметил, что его нужно постоянно укреплять и беречь.

В октябре профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова Игорь Кузнецов объяснил, почему речь Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» продемонстрировала готовность России обсуждать самые сложные вопросы на глубоком уровне. По его мнению, этот программный документ будет долго давать повод для размышлений о стратегических подходах российского руководства.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.