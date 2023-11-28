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Путин объявил минуту молчания в память о погибших в СВО

Президент РФ Путин объявил минуту молчания в память о погибших в СВО

Президент России Владимир Путин на заседании всемирного русского народного собора объявил минуту молчания в память о погибших в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Путин заявлял, что российский оборонный комплекс активно наращивает производство для обеспечения спецоперации. Путин отмечал, что у оборонного комплекса также возрос выпуск гражданской продукции, пользующейся все большим спросом в России и за рубежом.

23 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин поручил главам регионов предоставить участникам спецоперации на Украине и инвалидам субсидии на газификацию. Размер субсидии должен составить 100 тысяч рублей на одно домовладение, отмечено в документе. Доклад о выполнении должны предоставить самому Путину до 15 января 2024 года.

25 ноября Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова, работавшего в зоне специальной военной операции.

Ранее Путин отметил производство оборонного комплекса для нужд СВО.

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