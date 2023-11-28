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В конгрессе США рассказали об «огромной работе» Израиля по борьбе с ХАМАС

В конгрессе США уверены, что ЦАХАЛ продолжит преследовать ХАМАС после перемирия

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Israeli Defense Forces/Reuters

Член палаты представителей США от штата Северная Каролина Кэти Мэннинг оценила действия Израиля по борьбе с ХАМАС, заявив, что ЦАХАЛ проделал «огромную работу» по преследованию членов радикальной группировки. В интервью The Hill она отметила, что перед еврейским государством все еще стоит «гигантская задача по освобождению заложников».

«Поэтому нужно продолжать добиваться освобождения всех заложников, и мы должны понимать, что на Израиле лежит обязанность сделать так, чтобы ХАМАС никогда больше не смог сделать то же самое с израильтянами [что произошло 7 октября]», — заявила Мэннинг.

Она также выразила уверенность, что ЦАХАЛ сможет определить, как следует преследовать ХАМАС после окончания перемирия между сторонами.

«Это будет зависеть от ЦАХАЛ, и я уверена, что израильские силы обороны смогут определить, как преследовать ХАМАС, как преследовать террористов, которые сеяли хаос против израильского гражданского населения…» — подчеркнула Мэннинг.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее в МО Израиля рассказали о планах по ведению боев в Газе после перемирия.

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