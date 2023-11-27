В МО Израиля рассказали о планах по ведению боев в Газе после перемирия

Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что после окончания перемирия боевые действия в секторе Газа станут интенсивнее и распространятся на всю территорию анклава. Слова министра приводит издание Haaretz.

По его словам, прекращением огня палестинское движение ХАМАС воспользуется для перегруппировки и отдыха.

«Они (бои. — «Газета.Ru») будут более масштабными и будут проходить по всему сектору Газа», — заявил Галлант.

Он добавил, что с окончанием перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесет по ним удар с помощью ВВС и артиллерии, а затем возобновит продвижение пехоты.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

27 ноября МИД Катара заявил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

Ранее Израиль призвали остановить агрессию в Газе.