Премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер призвал правительство канцлера Олафа Шольца пересмотреть позицию ФРГ по событиям на Украине, так как, по его мнению, противостояние зашло в тупик и необходимо рассмотреть вариант заморозки конфликта. Соответствующие заявления он сделал в интервью Tagesspiegel.

По словам Кречмера, ни Москва, ни Киев не могут добиться решающего перевеса в боевых действиях.

«Вместо того чтобы выступать с дипломатическими инициативами, министр иностранных дел Германии говорит, что сейчас не время для дипломатии. Госпожа Бербок всегда хочет только поставлять оружие, а этого мало», — считает Кречмер.

Он также заявил, что сейчас необходима «воля к замораживанию конфликта». Следует признать, что, возможно, конфликт Москвы и Киева «не удастся решить в этом поколении, что не каждый квадратный метр украинской территории может быть освобожден немедленно», подчеркнул премьер Саксонии.

До этого Зеленский заявил, что Киев не может позволить заморозку конфликта с Москвой, его можно только завершить. В этом случае, уверен глава государства, Украина будет жить в постоянном риске возобновления военных действий «буквально в любое время».

Ранее на Украине испугались превращения конфликта с РФ в окопное противостояние.