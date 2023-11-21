Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине испугались превращения конфликта с РФ в окопное противостояние

Der Standard: ВСУ боятся превращения конфликта с РФ в окопное противостояние

close
100%
РИА Новости

Украинские и западные военные стратеги боятся, что у ВСУ не выйдет захватить территории, находящиеся под контролем России, а контрнаступление перетечет в затяжной окопный конфликт. Об этом пишет австрийская газета Der Standard.

«Там, где украинская армия летом действительно хотела начать освобождение территорий, например на юге и востоке страны, теперь возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопной войны», — утверждают журналисты.

По мнению издания, из-за того, что контрнаступление провалилось, Киеву приходится «идти по тонкому льду пиара»: убеждать Запад не только в возможности достижения успехов на фронте, но и в необходимости еще сильнее нарастить поставки вооружений.

Между тем западные медиа и отдельные лица все чаще пишут о необходимости «заморозки» конфликта Украины и РФ. На днях даже появилась информация, что США уже работают в этом направлении. Немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сообщил, что директору ЦРУ Уильяму Бернсу поручили сообщить украинскому президенту Владимиру Зеленскому, «что его время вышло».

Ранее Зеленский отверг возможность переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий