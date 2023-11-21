На Украине испугались превращения конфликта с РФ в окопное противостояние

Украинские и западные военные стратеги боятся, что у ВСУ не выйдет захватить территории, находящиеся под контролем России, а контрнаступление перетечет в затяжной окопный конфликт. Об этом пишет австрийская газета Der Standard.

«Там, где украинская армия летом действительно хотела начать освобождение территорий, например на юге и востоке страны, теперь возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопной войны», — утверждают журналисты.

По мнению издания, из-за того, что контрнаступление провалилось, Киеву приходится «идти по тонкому льду пиара»: убеждать Запад не только в возможности достижения успехов на фронте, но и в необходимости еще сильнее нарастить поставки вооружений.

Между тем западные медиа и отдельные лица все чаще пишут о необходимости «заморозки» конфликта Украины и РФ. На днях даже появилась информация, что США уже работают в этом направлении. Немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сообщил, что директору ЦРУ Уильяму Бернсу поручили сообщить украинскому президенту Владимиру Зеленскому, «что его время вышло».

Ранее Зеленский отверг возможность переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение ВСУ.