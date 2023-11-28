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В Госдуме оценили потери Финляндии после закрытия КПП на границе с Россией

Володин: закрытие КПП на границе с РФ обойдется Финляндии в €3 млрд

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией обойдется Финляндии в €3 млрд. Соответствующий пост опубликован на его странице в Telegram.

«Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка 3 млрд евро», — написал парламентарий.

Также Володин считает, что на западе Финляндию ждет несколько проблем. К примеру, ей придется значительно увеличить свои военные расходы «из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО».

Володин заявил, что, «опуская железный занавес» у границ с Россией, власти Финляндии «наказывают» прежде всего своих граждан, лишая страну возможности развиваться.

С 24 ноября по решению Финляндии на всей российско-финской границе остался только один открытый КПП — МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области.

В Хельсинки столь резкий шаг объяснили желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов. Финские власти даже обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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