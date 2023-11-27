Песков прокомментировал возможность посещения Путиным мест, пострадавших от ЧС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас поездок президента в места, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, не требуется.

Так Песков ответил на вопрос о том, планирует ли президент России Владимир Путин посетить пострадавшие от ЧС регионы в 2023 году.

«Слава Богу, бедствий, которые вы упоминаете, которые бы требовали незамедлительной реакции всей страной, пока не произошло, поэтому такие поездки не требуются. Но президент всегда готов», — подчеркнул Песков.

До этого в Крыму был введен режим ЧС из-за сильного ветра и шторма. В ДНР из-за снегопада и ураганного ветра лишились электричества полмиллиона человек.

Сообщается, что вечером 26 ноября без света были 20,5 тыс. человек, а уже утром 27 ноября на территории ДНР оказались обесточены более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 18 ВЛ 35 кВ, что лишило напряжения 525 тыс. человек.

Ранее Песков сообщил о перспективах поездки Путина в Чечню.