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НАТО призвало продлить перемирие в Газе

Столтенберг: перемирие в Газе нужно продлить для освобождения заложников

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Johanna Geron/Reuters

НАТО считает нужным продлить режим прекращения огня в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

«Мы приветствуем договоренности между ХАМАС и Израилем. Считаем, что перемирие необходимо продлить для доставки большего количества помощи и освобождения заложников», — сказал Столтенберг.

До этого к продлению режима прекращения огня призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, это даст возможность решить конфликт политическим, а не военным путем. Боррель подчеркнул, что мира в Израиле не будет без создания палестинского государства.

Как сообщил представитель палестинского радикального движения ХАМАС, продление перемирия возможно, если группировка будет ежедневно освобождать по 10 заложников.

Режим прекращения огня действует в Газе с 24 ноября в рамках сделки между Израилем и ХАМАС, которую удалось заключить благодаря посредничеству Катара. Согласно изначальным условиям, перемирие должно продлиться четыре дня, начиная с пятницы, и за это время предполагается освобождение 50 заложников в обмен на 150 заключенных жителей Палестины.

Ранее сообщалось, что Катар работает с Израилем и ХАМАС для возвращения пленных.

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