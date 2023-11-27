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Путин считает, что Запад недооценил российские банки, которые смогли пройти сложности

Путин: Запад не учел, что российские банки — не кубышка, а часть экономики

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Западные страны не ожидали, что российские банки смогут пройти созданные извне сложности, они «не учли, что банк — это не кубышка», а часть экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, передает ТАСС.

«Недоброжелатели не рассчитывали, что банковский сектор Российской Федерации будет проходить все сложности, которые создаются извне», — сказал он, отреагировав на слова Костина о том, что, вопреки «беспределу» Запада, который был направлен против ВТБ, банк чувствует себя хорошо.

Глава российского государства отметил, что Запад не учел элементарные вещи.

«Банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики», — добавил президент России.

До этого сообщалось, что дочерняя компания российского банка ВТБ в Европе — VTB Bank Europe SE — планирует изменить свое название в связи с тем, что материнская компания не разрешила ей продолжить работу под этим брендом.

Ранее Банк ВТБ показал цифрового помощника Тамару.

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