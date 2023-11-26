Политики США и Европы вряд ли радовались бы госпереворотам в своих странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «России-1» Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вряд ли они радовались бы», — отметил представитель Кремля.

Песков посетовал, что такой легковесный популизм в международных делах сейчас в моде. Он обратил внимание, что это ничего хорошего не приносит.

26 ноября Песков заявил о создании опасного режима на Украине после 2014 года. Таким образом представитель президента РФ прокомментировал слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая указала, что эти события изменили весь регион. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что легитимная власть на Украине оказалась свергнута в результате силового государственного переворота, который произошел 10 лет назад.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.