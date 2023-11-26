Названа дата приведения к присяге правительства Польши

Министр канцелярии польского президента Войцех Коларский заявил, что новое правительство Матеуша Моравецкого будет приведено к присяге в понедельник 27 ноября, затем у него будет две недели на получение большинства в парламенте. Об этом сообщает TVP Info.

«Президент Анджей Дуда соблюдает все конституционные сроки. В понедельник, 27 ноября, в 16:30 правительство Матеуша Моравецкого будет приведено к присяге в Президентском дворце, после чего у него будет две недели, чтобы получить большинство в Сейме», — сообщил Коларский.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом накануне оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском.

Ранее президент Польши объяснил, почему не позволил оппозиции формировать правительство.