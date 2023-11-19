Президент Польши объяснил, почему не позволил оппозиции формировать правительство

Президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему поручил миссию формирования правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому, а не представителям оппозиции по результатам прошедших выборов. По его словам, им не удалось убедить в необходимости отказаться от традиции поручать формирование кабмина одержавшей победу партии, передает Sieci.

«Согласно действующей конституции, все президенты, включая моих предшественников, президентов Квасьневского, Качиньского и Коморовского, всегда поручали миссию формирования правительства победившей партии. На выборах в этом году победу одержала партия «Право и справедливость», — напомнил Дуда.

Он отметил, что представителям «Гражданской коалиции», «Левых» и «Третьего пути» не удалось убедить его в необходимости прервать традицию.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное.

Ранее в сейме Польши назвали «игрой» решение президента дать Моравецкому шанс сформировать новое правительство.