Москва в ходе переговоров с Киевом весной 2022 года настаивала на признании страной нейтрального статуса и ее отказе от вступления в НАТО, что отвечает положениям Декларации о государственном суверенитете Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, прокомментировавший недавнее заявление лидера фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии.

Речь идет о высказывании украинского законодателя, которое касается причин отказа Киева от перемирия с Москвой. Как сказал парламентарий, в переговоры вмешался действующий на тот момент британский премьер-министр Борис Джонсон и убедил украинские власти продолжить боевые действия.

По словам Косачева, заявление Арахамии свидетельствует об отсутствии у российского руководства «империалистических захватнических планов». Депутат Рады публично признал, что представители РФ всего лишь требовали демилитаризации и нейтрального статуса Украины.

«Более того – это не какие-то капризы или заведомо завышенные пожелания России, а ровно те положения, которые были записаны в Декларации о государственном суверенитете Украины», — добавил сенатор.

Однако парламентарий подчеркнул, что только этим выводы не ограничиваются. Также он обратил внимание на отсутствие у Киева возможности самостоятельно принимать какие-либо внешнеполитические решения, включая завершение противостояния.

Пока Киев уверен в продолжении боевых действий ради сохранения независимости страны, для западных политиков конфронтация «является самоцелью». В связи с этим Косачев указал, что ответственность за огромные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны нести «вполне конкретные» политики из США и других государств.

В ноябре руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что украинский конфликт мог завершиться еще весной прошлого года. Как он сказал, именно бывший глава британского правительства Борис Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо договоров с Москвой.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали слова Арахамии о срыве мирных переговоров из-за вмешательства западных лидеров.