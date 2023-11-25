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В Турции заявили, что продолжат развивать отношения с Россией

Министр Болат: Турция будет развивать отношения с РФ на основе своих решений

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Reuters

Турция продолжит развивать отношения с Российской Федерацией, основываясь на независимых собственных решениях. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат по итогам переговоров с заместителем председателя правительства России Александром Новаком по экономическому сотрудничеству, передает ТАСС.

По словам турецкого министра, прошедшие в Анкаре переговоры были успешными. Он поблагодарил всех, что принимал в них участие.

Упоминаемая встреча прошла в министерстве торговли Турции в столичном районе Сёгютозю 25 ноября.

На этой неделе глава турецкого МИД Хакан Фидан заявлял, что Турция вновь готова стать страной — хозяйкой переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. По его словам, Анкара поддерживает связь с Москвой, чтобы добиться справедливого мирного разрешения конфликта. Переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле в марте 2022 года.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).

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