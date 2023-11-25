Путин отметил работу общественного движения «Матери России»

Президент России Владимир Путин назвал работу всероссийского общественного движения «Матери России» большой и востребованной. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В телеграмме приводится текст приветствия Путина участникам проходящей в Пятигорске конференции, приуроченной ко Дню матери и организованной движением «Матери России».

«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия конференции, посвященной замечательному празднику — Дню матери... В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России» — организатор нынешней конференции», — заявил Путин.

Российский лидер указал, что на конференции обсуждаются вопросы поддержки материнства и детства, улучшения демографической ситуации и другие. Он также отметил участие волонтеров движения, которые оказывают гуманитарную помощь российским военным в зоне СВО.

Ранее Путин назвал поддержку материнства и детства одним из главных приоритетов в сегодняшней России.

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября и в этом году выпадает на 26 ноября. Праздничное мероприятие проходило в Государственном Кремлевском дворце. Почти шесть тысяч мам пришли на концерт «Мать-героиня». Победительницы конкурсов получили почетные грамоты и благодарственные письма.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.