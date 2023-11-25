Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин отметил работу общественного движения «Матери России»

Путин назвал работу движения «Матери России» большой и востребованной

close
100%
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал работу всероссийского общественного движения «Матери России» большой и востребованной. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В телеграмме приводится текст приветствия Путина участникам проходящей в Пятигорске конференции, приуроченной ко Дню матери и организованной движением «Матери России».

«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия конференции, посвященной замечательному празднику — Дню матери... В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России» — организатор нынешней конференции», — заявил Путин.

Российский лидер указал, что на конференции обсуждаются вопросы поддержки материнства и детства, улучшения демографической ситуации и другие. Он также отметил участие волонтеров движения, которые оказывают гуманитарную помощь российским военным в зоне СВО.

Ранее Путин назвал поддержку материнства и детства одним из главных приоритетов в сегодняшней России.

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября и в этом году выпадает на 26 ноября. Праздничное мероприятие проходило в Государственном Кремлевском дворце. Почти шесть тысяч мам пришли на концерт «Мать-героиня». Победительницы конкурсов получили почетные грамоты и благодарственные письма.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий