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В Турции заявили, что Британия рассчитывает на долгую войну на Украине

Озер: Британия рассчитывает на долгую войну на Украине из-за планов по Азии

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Henry Nicholls/Reuters

Великобритания рассчитывает, что конфликт на Украине затянется, чтобы Россия зациклила свое внимание на этом направлении, поскольку у Лондона есть большие планы по Центральной Азии. Об этом в интервью РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

Во время прошлогодних переговоров в Стамбуле Россия и Украина почти подписали мирный договор. Делегации даже подписали ряд документов, оставалось заполучить подпись главы Украины Владимира Зеленского, рассказал Озер.

Если бы Зеленский тогда подписал договор, российского-украинский конфликт давно бы закончился. Озер заявил, что Украину провоцировали не США, а Великобритания, и об этом турецкой стороне было известно.

В этот же день глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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