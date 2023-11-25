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В Госдуме предложили принять закон о русском народе

Депутат Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев считает, что в России необходимо принять закон о русском народе. Его слова передает РИА Новости.

Парламентарий указал, что наций в России много, а народ один — русский. По его словам, русским народом сегодня можно назвать славян и многонациональные народы Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии.

Хамзаев также призвал заменить словосочетание «многонациональный народ Российской Федерации» на «русский народ Российской Федерации».

Он добавил, что всегда народ характеризовали по его языку.

На этой неделе депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет выдвинул предложение о создании рабочей группы, которая займется выработкой основных направлений новой государственной идеологии.

До этого Председатель СК Александр Бастрыкин предложил внести идеологию в Конституцию. В Кремле назвали его идею «мнением авторитетного человека», а в Госдуме призвали реформировать основной закон «по пути патриотизма». Сейчас Конституция запрещает установление в России государственной или обязательной идеологии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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