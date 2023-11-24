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Путин призвал сделать Россию комфортной юрисдикцией для развития искусственного интеллекта

Путин заявил, что юрисдикция России должна стать комфортной для развития ИИ

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать юрисдикцию Российской Федерации одной из самых комфортных в мире для развития искусственного интеллекта. К этому он призвал на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что российские власти будут стремиться к этому.

«Будем и дальше стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития ИИ, для смелого поиска здесь необходимых всем решений», — сказал он.

При этом российский лидер добавил, что при этом нужно свести к минимуму любые угрозы для граждан, для сохранения персональных данных.

Также Владимир Путин анонсировал скорое утверждение новой редакции стратегии развития искусственного интеллекта в России. Он подчеркнул, что это станет одним из первых шагов развития обновленной стратегии на базе президентского указа с учетом быстрого роста технологий.

Ранее Путин распорядился на порядок нарастить мощности российских суперкомпьютеров.

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