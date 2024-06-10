Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) поругался с сотрудниками Госавтоинспекции в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Баста поругался с гаишниками после выступления в Красноярске. По словам зрителей, рэпер оказался в пробке на выезд с острова Татышев и его машину не пропустили. Тогда он, вместе с фанатами пошел пешком по Октябрьскому мосту», — говорится в сообщении.

Более 18 тыс. человек посетили VK Fest, который впервые прошел в Красноярске на острове Татышев. На сцене на острове Татышев выступили артисты Юля Паршута, Konfuz, Ramil, Mary Gu, Хаски, 25/17. Завершился концерт выступлением Баста.

До этого стало известно, что известный бильярдист Виктор Вайчулис попал в ДТП в Санкт-Петербурге.

Вайчулис рассказал, что ехал в такси по Волхонскому шоссе. По его словам, таксист не пропустил поворачивающий грузовик «КамАЗ», в результате чего произошло столкновение. Вайчулис получил ушиб головы, ему была оказана медицинская помощь, после чего мужчину отпустили домой.

По словам спортсмена, он чувствует себя нормально. О состоянии водителей столкнувшихся машин не сообщается.

Ранее в Новосибирске двое мужчин набросились на водителя Lexus и попали на видео.