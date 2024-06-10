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В Амурской области изъяли партию наркотиков на девять миллионов рублей

В Амурской области силовики обнаружили лабораторию с крупной партией мефедрона

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Амурской области мужчину подозревают в производстве наркотиков на крупную сумму. Об этом сообщает Amur.Life со ссылкой на управление ФСБ по региону.

О большой партии наркотиков правоохранители узнали после того, как провели оперативно-разыскные мероприятия. В помещении обнаружили 2,7 тысячи разовых доз мефедрона общей стоимостью девять миллионов рублей. Наркотик 23-летний подозреваемый планировал распространять по Амурской области.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. В его действиях правоохранители усмотрели признаки незаконного производства наркотических средств в особо крупном размере. За преступление фигуранта могут лишить свободы на срок от 15 лет.

До этого во Франции задержали мужчину, который совершил более 2,7 тысячи звонков в полицию. Гражданин угрожал оператору несколько раз в день. Спустя некоторое время правоохранителям удалось установить личность звонившего. Выяснилось, что дома француз держал несколько десятков граммов каннабиса.

Ранее велосипедисты-драгдилеры обстреляли полицейских в Домодедово.

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