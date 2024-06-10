На Украине готовы принять истребители из Швеции

Спикер Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что Киев располагает необходимой инфраструктурой для приема шведских истребителей Gripen. С соответствующим заявлением он выступил в интервью для проекта «Донбасс Реалии».

По словам Голубцова, украинская авиация запланировала замену имеющегося советского авиапарка на американские истребители F-16, шведские Gripen, европейские Eurofighter и французские Rafale еще в 2018 году. По словам Голубцова, Украина уже направила запросы на получение этих самолетов.

«Это самолет, который производился по стратегии шведского рассредоточения. Он может использовать даже обычные автомобильные дороги, он не нуждается в каком-то специализированном покрытии. <...> Все, что можно использоваться на F-16, можно использовать и на Gripen», — заявил он.

До этого страны международной коалиции по поддержке Украины в военно-воздушной сфере попросили Швецию пока не отправлять Киеву истребители JAS Gripen. С чем была связана эта просьба, не уточняется.

Ранее в Швеции назвали условие передачи истребителей Киеву.