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В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

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Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — сказано в сообщении главы региона от 7:55 по мск.

9 июня британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник на Украине сообщал, что самолет украинской армии впервые нанес удар по объекту на территории РФ за пределами Республики Крым и новых регионов. Согласно материалу, самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал цель в районе города Белгорода.

Днем в воскресенье системы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

До этого Гладков сообщал, что Украина за сутки атаковала семь районов Белгородской области и город Белгород, всего было выпущено 143 боеприпаса, наибольшее количество — по территории Шебекинского городского округа.

Ранее в России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки.

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