В Подмосковье 13 детей госпитализировали из парк-отеля, куда они приехали на слет

Более десяти школьников попали в больницу после отдыха в подмосковном парк-отеле. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел под Истрой. Группа из 28 детей приехала в гостиницу, чтобы устроить спортивный слет. Сначала на боль в животе обратили внимание девочки 10 и 11 лет. После того, как школьницы рассказали о плохом самочувствии, им оказали необходимую помощь.

Вечером того же дня на боль пожаловались 13 девочек в возрасте от семи до 13 лет. Пострадавших оперативно госпитализировали в больницу Красногорска. У пациенток диагностировали острую кишечную инфекцию. Что могло стать причиной, не сообщается.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент специалисты проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого на Чукотке более 20 человек заразились острой кишечной инфекцией во время пребывания в хостеле Анадыря. По данным местных СМИ, дети с сопровождающими должны были ехать на отдых в санаторий.

Ранее 33 жителя Калининграда отравились здоровым питанием от местной компании.