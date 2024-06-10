Андреева впервые вошла в топ-25 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере попала в топ-25 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Обновленный рейтинг представлен на официальном сайте организации.

На минувшем «Ролан Гаррос» Андреева дошла до полуфинала, где уступила итальянке Ясмин Паолини 3:6, 1:6. Благодаря этому выступлению она поднялась в рейтинге на 15 позиций — с 38-го места на 23-е.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, но ее положение в рейтинге ухудшилось на одну строчку – сейчас она занимает 14-е место. Следом идут Людмила Самсонова и Екатерина Александрова — 15-е и 16-е места соответственно.

Возглавляет список лучших теннисисток планеты представительница Польши Ига Швентек, выигравшая «Ролан Гаррос». На вторую строчку поднялась американка Коко Гауфф, потеснив Арину Соболенко из Белоруссии.

Рейтинг WTA на 10 июня.

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 11 695 очков;

2 (3). Коко Гауфф (США) — 7988

3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7788

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5973

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4625

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4503

7 (15). Ясмин Паолини (Италия) — 4068

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4005

9 (7). Мария Саккари (Греция) — 3980

10 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748...

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3088

15 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2640

16 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2360...

23 (38). Мирра Андреева (Россия) — 2017

24 (25). Анна Калинская (Россия) — 1986…

26 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756…

34 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1623…

36 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1427…

48 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1176…

60 (55). Анна Блинкова (Россия) — 1036…

78 (70). Элина Аванесян (Россия) — 926…

100 (100). Эрика Андреева (Россия) — 729

Ранее Кафельников заявил, что Андреева может успешно выступить на Олимпиаде.