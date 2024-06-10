В Севастополе заявили о 100-процентном раскрытии планов диверсий

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о 100%-ном раскрытии планов диверсий. Эти слова он произнес в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Эти все случаи [подготовки диверсий] до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются», — заявил он.

Развожаев отметил, что в Севастополе работает штаб для обеспечения безопасности города, который и принимает решения по выявлению попыток диверсий.

До этого Развожаев предрек фиаско попыткам ВСУ повлиять на ситуацию дальнобойным оружием.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

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