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В Севастополе заявили о 100-процентном раскрытии планов диверсий

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о 100-процентном раскрытии планов диверсий

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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о 100%-ном раскрытии планов диверсий. Эти слова он произнес в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Эти все случаи [подготовки диверсий] до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются», — заявил он.

Развожаев отметил, что в Севастополе работает штаб для обеспечения безопасности города, который и принимает решения по выявлению попыток диверсий.

До этого Развожаев предрек фиаско попыткам ВСУ повлиять на ситуацию дальнобойным оружием.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Путин рассказал, при каких условиях боевые действия на Украине прекратятся за два месяца.

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