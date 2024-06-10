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В Брянской области уничтожили украинские беспилотники

Богомаз: силы ПВО сбили три беспилотника над Брянской областью

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Reuters

Утром 10 июня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что над Навлинским районом сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. При этом никто из местных жителей не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что в течение суток над приграничными районами Курской области уничтожили 15 украинских беспилотников. Он уточнил, что 15 БПЛА были «ликвидированы и обезврежены» с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области, повредив дом, коммерческое здание и автомобиль. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, село Муром в Шебекинском городском округе подверглось повторной атаке ВСУ с применением двух дронов-камикадзе.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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