В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район — отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении главы региона, опубликованном в 8:01 по мск.

9 июня британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник на Украине сообщал, что самолет украинской армии впервые нанес удар по объекту на территории РФ за пределами Республики Крым и новых регионов. Согласно материалу, самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал цель в районе города Белгорода.

Днем в воскресенье системы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

До этого Гладков сообщал, что Украина за сутки атаковала семь районов Белгородской области и город Белгород, всего было выпущено 143 боеприпаса, наибольшее количество — по территории Шебекинского городского округа.

Ранее в России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки.