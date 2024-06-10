В МИД РФ заявили о финансовых обязательствах Армении в ОДКБ

Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявили в МИД России, передает РИА Новости.

В мае пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что республика не будет финансировать ОДКБ. По ее словам, Ереван также не будет участвовать в утверждении бюджета организации на 2024 год.

При этом в МИД РФ заметили, что, Москва в любом случае исходит из того, что «у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с Уставом Организации и другими утвержденными главами государств-членов ОДКБ документами». В ведомстве подчеркнули, что это общемировая практика деятельности международных организаций, где «финансовая дисциплина» поддерживается вне зависимости от желания одной из сторон «приостановить» или прекратить членство.

5 июня заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что необдуманные шаги Армении могут сделать невозможным возврат к общей работе по созданию единого оборонного пространства с Российской Федерацией и другими странами ОДКБ. По мнению дипломата, в Ереване рассчитывают воспользоваться моментом в условиях, когда Запад хочет усилить взаимодействие с республикой, в том числе в сфере безопасности.

Ранее посол РФ рассказал о последствиях заморозки членства Армении в ОДКБ.