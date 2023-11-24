Песков рассказал, зачем Путин и Лукашенко поехали в аэропорт вместе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели полноценные переговоры на пути в аэропорт Минска после заседания ОДКБ.

«Они условились поговорить, поскольку аэропорт в Минске находится достаточно далеко от центра города, от президентского дворца и они решили эту дорогу использовать для того, чтобы провести двустороннюю беседу», — рассказал Песков.

До этого Лукашенко проводил Путина до самолета после саммита ОДКБ в Минске.

23 ноября Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «штормит» в публичных высказываниях, а их поступки имеют провокационный характер.

В четверг лидеры стран ОДКБ провели встречу в Минске. В организацию входят шесть стран. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя от участия в саммите 23 ноября отказалась. Также Армения не участвовала в совете глав минобороны стран ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее ОДКБ одобрила новую структуру Объединенного командования миротворческих сил.