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В СМИ рассказали о возможной жертве Запада для мирных переговоров Москвы и Киева

RS: Западу нужно отменить санкции для мирных российско-украинских переговоров

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Shutterstock

Западные санкции против России оказались полным провалом и должны быть отменены для достижения мирного соглашения на Украине, считает аналитик София Ампгкариан в своей статье для Responsible Statecraft.

Автор отмечает, что странам Запада необходимо признать, что санкции и замороженные активы России могут стать жертвой в переговорах по мирному урегулированию с Россией. Она также указывает на эффективные меры, которые Москва приняла для противодействия экономической войне. Банк России быстро реагировал на санкции, ограничивая свободное движение капитала за рубеж и повышая ключевую ставку до 20 процентов.

Аналитик отмечает, что рестрикции не помешали росту российской внешней торговли, и западные политики значительно недооценили готовность стран мира игнорировать экономические ограничения.

Она также считает, что заявления Запада о скором «коллапсе» российской экономики направлены на утешение избирателей, страдающих от последствий ограничительной политики.

Ампгкариан заключает, что санкции против России стали ярким примером провала санкционной политики.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия справится с санкционным давлением, а политика сдерживания и ослабления государства является долгосрочной стратегией Запада. Он также отмечал, что ограничительные меры серьезно повлияли на мировую экономику и основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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