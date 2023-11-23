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Лукашенко проводил Путина до самолета после саммита ОДКБ в Минске

«Пул Первого»: Лукашенко проводил Путина до самолета после саммита ОДКБ в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил главу России Владимира Путина до самолета в аэропорту Минска после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прошел в белорусской столице. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Главы государства вместе вышли из президентского лимузина Aurus. Затем они обнялись. После этого президент РФ поднялся по трапу. Подойдя к борту самолета, он помахал Лукашенко. Белорусский лидер ответил Путину тем же.

До этого сообщалось, что Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ вместе поехали в аэропорт Минска.

23 ноября Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «штормит» в публичных высказываниях, а их поступки имеют провокационный характер.

В четверг лидеры стран ОДКБ провели встречу в Минске. В организацию входят шесть стран. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя от участия в саммите 23 ноября отказалась. Также Армения не участвовала в совете глав минобороны стран ОДКБ.

Ранее Лукашенко назвал Путина своим «старшим братом».

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