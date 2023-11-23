Эксперт: развивающиеся страны чувствуют разницу между подходами РФ и Запада

Президент России Владимир Путин продолжает стремиться к многополярному миру. Об этом в интервью «Ридусу» заявил член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин, комментируя выступление главы государства на саммите G20.

Он отметил, что движение РФ к новому мироустройству подтверждается тем, что Москва укрепляет отношения с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами, несмотря на попытки Запада сохранить свое влияние в данных регионах.

«Государства так называемого третьего мира прекрасно чувствуют разницу между российским и западным подходами. Если, например, Запад использует ту же зерновую сделку в основном для собственного обогащения, то Россия все же больше оказывает реальную помощь африканским и ближневосточным странам. Именно об этой последовательной позиции и говорит президент», — подчеркнул Малинин.

В ходе своего выступления на саммите G20 в онлайн-формате Путин сообщил, что Россия направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку. Глава государства также отметил, что колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств.

Также в своей речи Путин затронул тему терактов на трубопроводной системе «Северный поток». Он назвал подрывы газопроводов недобросовестным методом конкурентной борьбы.

Ранее Путин одобрил проект договора с Венесуэлой о сотрудничестве.