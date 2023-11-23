Еврокомиссия оценила результаты выборов в Нидерландах

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что результаты парламентских выборов в Нидерландах, где победу одержала правая «Партия свободы» (PVV) Герта Вилдерса, не подорвут членство страны в Европейском союзе (ЕС). Его слова передает ТАСС.

«Мы продолжаем рассчитывать на активное участие Нидерландов в ЕС, безусловно», — заявил Мамер, отвечая на вопрос о прошедших выборах в Нидерландах.

Он также напомнил, что Еврокомиссия не комментирует результаты голосований в странах объединения, отметив, что Нидерланды являются одной из стран – основательниц ЕС и «очень сильным государством».

«Выборы проходят регулярно в странах ЕС, и это не ставит под сомнение членство какой-либо страны в ЕС», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

22 ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы с участием 26 партий, в которых больше всего голосов получила крайне правая «Партия свободы», возглавляемая Вилдерсом. Она забрала 35 из 150 депутатских мандатов. Это делает политика наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра.

Герт Вилдерс известен своей критикой поддержки Украины Нидерландами. Он высказывался против поставок Киеву ЗРК Patriot, называл предыдущее правительство «больным и фальшивым» за помощь украинским фермерам, а также призывал серьезно отнестись к требованию России о запрете расширения НАТО за счет украинской территории.

Ранее Ле Пен связала выборы в Нидерландах с недовольством миграционной политикой ЕС.