Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия оценила результаты выборов в Нидерландах

Еврокомиссия: победа правой партии в Нидерландах не подорвет позиции страны в ЕС

close
100%
Yves Herman/Reuters

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что результаты парламентских выборов в Нидерландах, где победу одержала правая «Партия свободы» (PVV) Герта Вилдерса, не подорвут членство страны в Европейском союзе (ЕС). Его слова передает ТАСС.

«Мы продолжаем рассчитывать на активное участие Нидерландов в ЕС, безусловно», — заявил Мамер, отвечая на вопрос о прошедших выборах в Нидерландах.

Он также напомнил, что Еврокомиссия не комментирует результаты голосований в странах объединения, отметив, что Нидерланды являются одной из стран – основательниц ЕС и «очень сильным государством».

«Выборы проходят регулярно в странах ЕС, и это не ставит под сомнение членство какой-либо страны в ЕС», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

22 ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы с участием 26 партий, в которых больше всего голосов получила крайне правая «Партия свободы», возглавляемая Вилдерсом. Она забрала 35 из 150 депутатских мандатов. Это делает политика наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра.

Герт Вилдерс известен своей критикой поддержки Украины Нидерландами. Он высказывался против поставок Киеву ЗРК Patriot, называл предыдущее правительство «больным и фальшивым» за помощь украинским фермерам, а также призывал серьезно отнестись к требованию России о запрете расширения НАТО за счет украинской территории.

Ранее Ле Пен связала выборы в Нидерландах с недовольством миграционной политикой ЕС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий