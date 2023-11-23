Ле Пен заявила о массовом недовольстве европейцев миграционной политикой ЕС

Глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен связала результаты парламентских выборов в Нидерландах, где победу одержала правая «Партия свободы» (PVV) Герта Вилдерса с растущим недовольством европейцев текущей миграционной политикой. Об этом она сообщила в эфире радиостанции France Inter.

«Эта победа показывает, что все большее число государств внутри ЕС недовольны тем, как он справляется со своими обязанностями, и требуют взять под контроль миграционную политику», — считает Ле Пен.

Она также подчеркнула, что «Партия свободы» и ее лидер Герт Вилдерс являются союзниками «Национального объединения».

22 ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы с участием 26 партий, в которых больше всего голосов получила крайне правая «Партия свободы», возглавляемая Вилдерсом. Она забрала 35 из 150 депутатских мандатов. Это делает политика наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра.

Герт Вилдерс известен своей критикой поддержки Украины Нидерландами. Он высказывался против поставок Киеву ЗРК Patriot, называл предыдущее правительство «больным и фальшивым» за помощь украинским фермерам, а также призывал серьезно отнестись к требованию России о запрете расширения НАТО за счет украинской территории.

Ранее журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке написал в соцсети X, что Вилдерс может стать союзником России.