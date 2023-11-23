В Латвии оценили возможность полного закрытия границ с Россией и Белоруссией

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что его ведомство отслеживает ситуацию с потоками нелегальной миграции, но в настоящее время в повестке дня не стоит вопрос о полном закрытии границы с Россией и Белоруссией. Его слова приводит Delfi.

По словам Козловскиса, на сегодняшний день поток нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе «несколько уменьшился». Он также предположил, что мигранты, пытающиеся попасть в Финляндию из России, — это те же самые люди, которые пытались проникнуть в Латвию ранее.

Власти Латвии находятся в постоянном контакте с финскими коллегами чтобы отслеживать текущую ситуацию на границах, отметил глава МВД Латвии.

До этого в Латвии сообщили, что для строительства военных укреплений на границе с Россией привлекут бойцов Национальных вооруженных сил.

В пресс-службе МВД изданию рассказали, что будут использовать военнослужащих для возведения охранных сооружений, чтобы ускорить темпы строительства. При поддержке Национальных вооруженных сил собираются построить две секции укреплений. Генеральным подрядчиком работ стала компания «Государственное недвижимое имущество».

Ранее сообщалось, что Латвия закроет половину КПП на границе с Белоруссией.