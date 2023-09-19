Латвия закроет половину КПП на границе с Белоруссией

Латвия закроет один из двух КПП на границе с Белоруссией — Силене — объясняя это наплывом нелегальных мигрантов. Об этом сообщает LSM.

Сообщается, что за шесть дней 894 человека попытались незаконно пересечь границу Белоруссии и Латвии. По данным латвийских властей, за прошедшие 2,5 недели сентября было предпринято 1773 таких попытки, а за весь август — 1615. При этом министр внутренних дел Рихардс Козловскис заявил на заседании правительства Латвии, что закрытие погранперехода Силене позволит перебросить пограничников на охрану так называемой «зеленой границы». На белорусско-латвийской продолжит работу единственный пункт пропуска — Патерниеки.

9 августа Польша, Литва и Латвия объявили о возможном закрытии ж/д сообщения с Белоруссией.

С 11 августа Латвия усилила погранконтроль в регионах, граничащих с Белоруссией.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.