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Путин прибыл на саммит ОДКБ в Минске

Владимир Путин прилетел в Минск для участия в саммите стран ОДКБ

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где 23 ноября состоится заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на саммите будут рассмотрены вопросы развития коллективной безопасности, а также ряд региональных и международных проблем. Двусторонних встреч с лидерами стран ОДКБ в графике Путина не предусмотрено, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что российский лидер обязательно пообщается с ними на полях саммита.

В ОДКБ входят шесть стран. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя от участия в саммите 23 ноября отказалась. Также она не участвовала в совете глав минобороны стран ОДКБ. В Кремле уже выразили сожаление в связи с решением армянской стороны.

Ранее Путин сообщил о планах создать единую сеть ПВО для стран ОДКБ.

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