Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Украине в письме главе Евросовета

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь от Европейского союза (ЕС) Украине, а также будущие переговоры о членстве в объединении в случае, если не будет пересмотрена вся стратегия поддержки Киева. Об этом пишет Politico со ссылкой на его письмо, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю.

В своем обращении Орбан заявляет, что никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран-участниц в Брюсселе.

«Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи», — пишет Орбан.

В тексте он спрашивает, почему Европа должна продолжать поддерживать Украину, в то время как Соединенные Штаты находятся в тупике относительно дальнейшей помощи этой стране.

Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине», считает венгерский премьер-министр.

«Евросовет не в состоянии принимать ключевые решения по гарантиям безопасности или дополнительной финансовой помощи Украине, одобрять дальнейшее усиление санкционного режима или согласовывать процесс расширения, если не будет достигнут консенсус по будущей стратегии по Украине», — следует из письма Орбана.

Ранее в Венгрии предупредили, что ЕС может остаться один на один с конфликтом на Украине.