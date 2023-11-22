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В Венгрии предупредили, что ЕС может остаться один на один с конфликтом на Украине

Орбан: ЕС может остаться один на один с кризисом на Украине после выборов в США

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейскому союзу (ЕС) следует быть готовым остаться один на один с конфликтом на Украине, так как Соединенные Штаты могут перестать в него вмешиваться. Его слова передает венгерское агентство MTI.

С точки зрения Орбана, в случае победы Республиканской партии на президентских выборах и с большинством в конгрессе США, американская политика может измениться.

«Если более скептически настроенные республиканцы придут к власти, то вполне возможно, что Европе придется самостоятельно справляться с огромным геополитическим конфликтом, находить почти невозможное политическое решение проблемы и нести издержки», — заявил Орбан.

Однако, отметил он, у Евросоюза нет денег на такой кризис, и объединение не сможет справиться с урегулированием конфликта между Москвой и Киевом.

«Европа обнищала», — заметил премьер Венгрии.

До этого советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что большая часть европейцев согласны с позицией Будапешта по конфликту на Украине, так как выступают за мир в этой стране и не хотят вступать в войну с Россией.

Ранее Орбан рассказал, когда Венгрия разблокирует финансирование для Украины.

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