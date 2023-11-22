Эрдоган отказался считать действия Израиля в Газе самообороной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Израиля на территории сектора Газа нельзя объяснить правом на самооборону. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на онлайн встрече G20, передает ТАСС.

По его словам, события на палестинских территориях, особенно в секторе Газа, «превысили пределы человеческой терпимости».

«Эти события не могут быть объяснены правом на самооборону. Совершается преступление против человечности. Израиль должен быть привлечен к ответственности перед международным правом», — заявил Эрдоган.

Он также поприветствовал перемирие между Израилем и ХАМАС, выразив надежду, что оно выльется в скорейшее полноценное прекращение боевых действий.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее Эрдоган не исключил, что Нетаньяху вскоре соберет чемоданы и покинет страну.