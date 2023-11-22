Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ужесточить законодательство об иноагентах

Депутат Выборный призвал ужесточить закон в сфере института иноагентов в РФ

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что в России необходимо ужесточить законодательство об иноагентах. Такое мнение он высказал в разговоре с РИА Новости.

Институт иностранных агентов в России, который был введен не так давно, достаточно развит, отметил он.

При этом, по его словам, практика показывает, что «останавливаться на этом нельзя, поскольку правонарушения в этой сфере становятся с каждым годом все более изощренными».

Выборный считает необходимо совершенствовать законодательство, то есть усиливать «карательную политику» и создавать превентивные механизмы, чтобы «притворное влияние таких лиц максимально минимизировать в нашем обществе».

Выборный считает, что Генпрокуратура и Минюст должны провести проверку в отношении писателей Виктора Ерофеева, Владимира Сорокина и Людмилы Улицкой.

21 ноября суд отказал нобелевскому лауреату, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан в РФ иностранным агентом) в просьбе признать незаконным его включение в реестр иностранных агентов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий