В Госдуме предложили ужесточить законодательство об иноагентах

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что в России необходимо ужесточить законодательство об иноагентах. Такое мнение он высказал в разговоре с РИА Новости.

Институт иностранных агентов в России, который был введен не так давно, достаточно развит, отметил он.

При этом, по его словам, практика показывает, что «останавливаться на этом нельзя, поскольку правонарушения в этой сфере становятся с каждым годом все более изощренными».

Выборный считает необходимо совершенствовать законодательство, то есть усиливать «карательную политику» и создавать превентивные механизмы, чтобы «притворное влияние таких лиц максимально минимизировать в нашем обществе».

Выборный считает, что Генпрокуратура и Минюст должны провести проверку в отношении писателей Виктора Ерофеева, Владимира Сорокина и Людмилы Улицкой.

21 ноября суд отказал нобелевскому лауреату, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан в РФ иностранным агентом) в просьбе признать незаконным его включение в реестр иностранных агентов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.