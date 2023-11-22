Путин поддержал резолюцию о гумпаузах в Газе

В ходе внеочередного саммита БРИКС президент России Владимир Путин поддержал резолюцию Совбеза ООН, призывающую к организации гуманитарных пауз в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что все страны БРИКС выступают со схожих позиций в отношении необходимости достижения устойчивого урегулирования палестино-израильского конфликта.

Путин также подчеркнул, что гуманитарные паузы необходимы для освобождения заложников и эвакуации мирного населения из сектора Газа. Ранее Совбез ООН принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам в Газе, но не принял поправку России о прекращении боевых действий. Путин также выразил обеспокоенность гибелью людей в Газе и указал на неспособность США разрубить «палестинский узел».

Исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин заявила, что БРИКС, по ее мнению, в решение палестино-израильского конфликта может стать важной объединяющей площадкой.

Комментируя «Газете.Ru» выступление президента России Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС, посвященном палестино-израильскому конфликту, Наталья Линдигрин отметила: глава государства акцентировал внимание на том, что все страны этой международной организации имеют схожие позиции по отношению к данной проблеме.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».