Таджикистан настроен на работу по всем вопросам сотрудничества с РФ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что страна готова к совместной работе по продвижению всего комплекса взаимодействия двух государств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы настроены на дальнейшую совместную работу по всестороннему продвижению всего комплекса взаимодействия наших двух стран», — сказал таджикский лидер.

Ранее стало известно, что Путин сообщил на переговорах с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, что собирается обсудить с ним ситуацию в Афганистане и другие вопросы безопасности. Российский лидер добавил, что РФ с Таджикистаном тесно работают вместе и согласовывают позиции и в рамках других международных объединений.

Саммит ОДКБ в Минске, о котором говорил Путин, состоится 23 ноября. Его цель — наращивание усилий стран объединения по обороне и безопасности членов ОДКБ.

Эмомали Рахмон прибыл в Россию с официальным визитом 21 ноября. В Кремле сообщали, что Путин проведет с коллегой беседу в узком составе, а затем состоятся российско-таджикистанские переговоры, которые будут в формате рабочего завтрака.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС проведут экстренную встречу по ситуации в Газе. Ожидается участие Путина.