Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время Украина идет вместе с ФРГ по европейскому пути. В соцсети X (бывший Twitter) она отметила, что Киев сделал выбор в пользу Евросоюза на Евромайдане, 10-ю годовщину которого праздную на Украине.

«10 лет назад, на Майдане было слышно, как громко бьется сердце Украины за Европу, воодушевленное мужеством и надеждой на будущее в условиях свободы. Украинцы тогда выбрали путь в Европу — сегодня мы идем по нему вместе», — написала Бербок.

Евромайдан начался на Украине ровно 10 лет назад в ответ на приостановку кабмином республики подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Акция протеста приобрела серьезный масштаб и в итоге переросла в беспорядки. Апогеем противостояния стало свержение действующей власти во главе с президентом Украины Виктором Януковичем. При этом Германия была в числе стран-гарантов договоренностей властей и оппозиции, которые предполагали мирное урегулирование кризиса и в итоге были сорваны.

Ранее США обвинили в подготовке Евромайдана на Украине для ослабления России.