Главы МИД семи стран создали контактную группу по урегулированию в секторе Газа

Министры иностранных дел семи стран создали контактную группу по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает газета Star.

Решение о создании контактной группы по урегулированию палестино-израильского конфликта было принято участниками саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств 11 ноября в Саудовской Аравии. В эту группу вошли главы МИД Турции, Индонезии, Нигерии, Иордании, Египта, Катара и Саудовской Аравии.

20 ноября группа посетила Пекин, где прошла встреча с министром иностранных дел КНР Ван И. 21 ноября встречи пройдут в Москве, на следующий день — в Лондоне и Париже, в том числе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Фидан отметил, что не смог прибыть в Москву, поскольку ему пришлось быть в парламенте Турции, но он посетит другие столицы.

В конце октября, после того как боевики радикального палестинского движения ХАМАС напали на мирных граждан в Израиле, израильская армия приступила к наземной фазе операции в секторе Газа. Город Газу окружили военные, а сам анклав фактически разделен на южную и северную части.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.