В Москве пройдут переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа

Контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа намерена провести переговоры в Москве 21 ноября. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что основной целью группы является безотлагательное объявление прекращения огня и доставка гуманитарной помощи в палестинский анклав. С этой целью планируется провести несколько визитов, в частности к постоянным членам Совета Безопасности ООН.

20 ноября группа посетила Пекин, где прошла встреча с главой МИД КНР Ван И. Ожидается, что 22 ноября, после Москвы, встречи пройдут в Лондоне и Париже, в том числе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Решение о создании контактной группы по урегулированию палестино-израильского конфликта было принято участниками саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств 11 ноября в Саудовской Аравии. В эту группу вошли главы МИД Турции, Индонезии, Нигерии, Иордании, Египта, Катара и Саудовской Аравии.

В конце октября, после того как боевики радикального палестинского движения ХАМАС напали на мирных граждан в Израиле, израильская армия приступила к наземной фазе операции в секторе Газа. Город Газу окружили военные, а сам анклав фактически разделен на южную и северную части.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.